Федун рассказал о причинах увольнения Карреры

По его словам, с экс-наставником у столичного клуба не было будущего в связи с тем, что в прошлом сезоне команда не смогла взять Кубок страны и серебро чемпионата России.

"У нас не получилось зацепиться за результат. Я понял, что пришло время формировать новую команду. А этот процесс почему-то превратился в истерику. Что ж, хотят истерить — ради бога! Главный вопрос был в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых — но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал", — заявил Федун.

Ранее сообщалось, что Федун хочет отдать "Спартак" болельщикам.