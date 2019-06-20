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Федун рассказал о причинах увольнения Карреры 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.ru
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
По его словам, с экс-наставником у столичного клуба не было будущего в связи с тем, что в прошлом сезоне команда не смогла взять Кубок страны и серебро чемпионата России.
"У нас не получилось зацепиться за результат. Я понял, что пришло время формировать новую команду. А этот процесс почему-то превратился в истерику. Что ж, хотят истерить — ради бога! Главный вопрос был в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых — но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал", — заявил Федун.
Ранее сообщалось, что Федун хочет отдать "Спартак" болельщикам.
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Футбол , Массимо Каррера , Леонид Федун , Спартак , Чемпионат.com
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