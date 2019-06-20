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«Реал» хочет купить Неймара за €130 млн 

Газета.Ru + ещё 9 57 минут назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" хочет купить форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает AS.
По информации источника, "сливочные" предлагают парижанам €130 млн, при этом хотят включить в сделку Гарета Бейла или Хамеса Родригеса.
Ожидается, что "королевский клуб" поборется за бразильца с каталонской "Барселоной".
Сам Неймар объявил, что планирует покинуть "ПСЖ" в ближайшее время.
Вероятно, это связано с конфликтом с Килианом Мбаппе.
Ранее сообщалось, что "Барселона" обратилась к футболисту после информации об обмене на Неймара.
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