«Реал» хочет купить Неймара за €130 млн

Мадридский "Реал" хочет купить форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает AS.

По информации источника, "сливочные" предлагают парижанам €130 млн, при этом хотят включить в сделку Гарета Бейла или Хамеса Родригеса.

Ожидается, что "королевский клуб" поборется за бразильца с каталонской "Барселоной".

Сам Неймар объявил, что планирует покинуть "ПСЖ" в ближайшее время.

Вероятно, это связано с конфликтом с Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" обратилась к футболисту после информации об обмене на Неймара.