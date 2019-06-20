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В «Спартаке» объяснили миллионные траты на посредников 

Lenta.ru + ещё 8 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объяснил рекордные для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выплаты футбольным агентам в размере 690 миллионов рублей. Его слова передает «Чемпионат.com».
«Да, мы действительно выплатили посредникам порядка десяти миллионов евро», — признал Федун. Он подчеркнул, что почти половина суммы — выплата комиссии и подъемных игроку по сделке с переходом бразильца Луиса Адриано.
Владелец красно-белых подчеркнул, что «Спартак» проводит платежи «вбелую». «Как эти операции совершают другие клубы, я не знаю. Но, скорее всего, не так открыто, как мы. Если они не показывают свои выплаты — это их дело», — заключил предприниматель.
В начале июня были опубликованы данные отчета Российского футбольного союза (РФС), где отражались траты клубов на услуги посредников. «Спартак», выплативший агентам 690 миллионов рублей, оказался лидером по тратам.
В середине мая в клубе сменилось руководство. Генеральным директором «Спартака» был назначен футбольный агент Томас Цорн.
Сезон-2018/2019 красно-белые завершили на пятом месте. «Спартак» сумел обеспечить себе участие в Лиге Европы.
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Футбол , Луис Адриано , Леонид Федун , Спартак , РФС , Чемпионат.com
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