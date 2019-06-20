«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику сборной Португалии

Полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Брума попал в сферу интересов московского "Спартака" , сообщает «Советский спорт».

Конкуренцию красно-белым могут составить португальский «Порту» и голландский «ПСВ». Покупка 24-летнего португальца рассматривается во время летнего трансферного окна, информирует портал Kicker.

Брума играет в «РБ Лейпциге» с 2017 года, куда перешел из турецкого «Галатасарая» за €15млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» рассказал о причине увольнения Карреры.