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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику сборной Португалии 

Газета.Ru + ещё 21 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Брума попал в сферу интересов московского "Спартака", сообщает «Советский спорт».
Конкуренцию красно-белым могут составить португальский «Порту» и голландский «ПСВ». Покупка 24-летнего португальца рассматривается во время летнего трансферного окна, информирует портал Kicker.
Брума играет в «РБ Лейпциге» с 2017 года, куда перешел из турецкого «Галатасарая» за €15млн.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» рассказал о причине увольнения Карреры.
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