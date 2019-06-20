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УЕФА поздравил братьев Березуцких с днем рождения 

Газета.Ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Газета.ru
Официальный аккаунт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в твиттере поздравил бывших игроков сборной России Алексея и Василия Березуцких с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
Экс-футболистам московского ЦСКА исполнилось по 37 лет.
Поздравительный пост сопроводили видео с голом Алексея Березуцкого в ворота португальского "Спортинга". Футболист забил мяч в победном для московского клуба матче финала Кубка УЕФА.
За карьеру Алексей Березуцкий провел 576 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач, а Василий Березуцкий — 663 матча, в которых стал автором 18 голов и 24 голевых передачи.
Оба футболиста являются обладателями бронзы чемпионата Европы 2008 года в составе сборной, а также обладателями Кубка УЕФА и шестикратными чемпионаи страны в составе ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Роман Березовский уходит в "Сочи" из "Динамо".
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