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Назван долг Кержакова по алиментам 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков задолжал бывшим женам почти 15,5 млн рублей, пишет «Фонтанка».
Издание выяснило, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Кержакова за долги перед Миланой Тюльпановой.
Ранее Петроградский суд постановил, что экс-футболист должен ежемесячно перечислять Тюльпановой одну шестую часть ежемесячных доходов в качестве алиментов на ребенка. С момента обращения Тюльпановой в суд в октябре 2018 года задолженность составила 623 тысячи 500 рублей.
Кроме того, у Кержакова имеется долг перед первой супругой Марией Головой. На данный момент футболист должен ей 14 млн 793 тысячи рублей.
Футбол , Милана Тюльпанова , Александр Кержаков , Зенит , Фонтанка.Ру
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