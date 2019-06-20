Назван долг Кержакова по алиментам

Издание выяснило, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Кержакова за долги перед Миланой Тюльпановой

Ранее Петроградский суд постановил, что экс-футболист должен ежемесячно перечислять Тюльпановой одну шестую часть ежемесячных доходов в качестве алиментов на ребенка. С момента обращения Тюльпановой в суд в октябре 2018 года задолженность составила 623 тысячи 500 рублей.

Кроме того, у Кержакова имеется долг перед первой супругой Марией Головой. На данный момент футболист должен ей 14 млн 793 тысячи рублей.