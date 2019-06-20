В «Анжи» сообщили размер задолженности клуба по зарплате

Общая сумма долгов махачкалинского футбольного клуба «Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевшего из Российской премьер-лиги (РПЛ), составляет порядка 100 миллионов рублей.

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на президента клуба Османа Кадиева.

Отмечается, что большую часть этой суммы — около 68 миллионов рублей, — составляет задолженность по заработной плате.

По словам Кадиева, на начало марта размер долга «Анжи» превышал сумму в 350 миллионов рублей, но клубу удалось существенно его сократить.

Ранее сообщалось, что «Анжи» получит лицензию для участия в ПФЛ в следующем сезоне.