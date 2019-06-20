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В «Анжи» сообщили размер задолженности клуба по зарплате 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Общая сумма долгов махачкалинского футбольного клуба «Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевшего из Российской премьер-лиги (РПЛ), составляет порядка 100 миллионов рублей.
Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на президента клуба Османа Кадиева.
Отмечается, что большую часть этой суммы — около 68 миллионов рублей, — составляет задолженность по заработной плате.
По словам Кадиева, на начало марта размер долга «Анжи» превышал сумму в 350 миллионов рублей, но клубу удалось существенно его сократить.
Ранее сообщалось, что «Анжи» получит лицензию для участия в ПФЛ в следующем сезоне.
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