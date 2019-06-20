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Головин высказался о юморе Фабрегаса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Полузащитник сборной России и французского клуба "Монако" Александр Головин в интервью "Sport24" прокомментировал слова своего испанского одноклубника Сеска Фабрегаса, который сказал, что отдал бы все за то, чтобы "носиться на тренировках так же, как он".
"Не стоит воспринимать всерьез все, что пишут в инстаграме. Сеск обладает не только сильными футбольными качествами, но и великолепным чувством юмора", — отметил Александр.
Головин выступает в составе "Монако" с 2018 года. В минувшем сезоне 23-летний российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее Головин оценил игру "Монако" в прошлом сезоне
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