Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паредес может вернуться в Россию. Он перешел из «Зенита» в «ПСЖ» зимой 

SPORT24.ru + ещё 15 43 минуты назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес в летнее трансферное окно может покинуть «ПСЖ», в который перешел в конце января из «Зенита».
По информации Le Parisien, Паредес своей игрой разочаровал «ПСЖ» и его будущее в парижском клубе туманно. Источник сообщает, что агент футболиста в этот четверг побывал в Париже, чтобы обсудить условия ухода 24-летнего Паредеса. Рассматривается вариант возвращения аргентинца в Россию. Речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.
Паредес, перешедший из «ПСЖ» в «Зенит» за 47,5 миллиона евро (с учетом бонусов), провел за чемпионов Франции 22 игры и сделал 2 голевых передачи. Его контракт рассчитан до 2023 года.
SPORT24.ru: последние новости
«Дзюба расстроился из-за шаурмы». Амиран прокомментировал случившееся на «Прямой линии» Путина Перед отправкой в колонию Кокорина обследует травматолог «Аталанта» заинтересована в услугах Буффона
Футбол , Леандро Паредес , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву
Кокорина обследуют перед отправлением в колонию
Сборная России по гандболу узнала соперников на ЧМ
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным83
Буффон может продолжить карьеру в Серии А
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение