Паредес может вернуться в Россию. Он перешел из «Зенита» в «ПСЖ» зимой

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес в летнее трансферное окно может покинуть «ПСЖ», в который перешел в конце января из «Зенита»

По информации Le Parisien, Паредес своей игрой разочаровал «ПСЖ» и его будущее в парижском клубе туманно. Источник сообщает, что агент футболиста в этот четверг побывал в Париже, чтобы обсудить условия ухода 24-летнего Паредеса. Рассматривается вариант возвращения аргентинца в Россию. Речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

Паредес, перешедший из «ПСЖ» в «Зенит» за 47,5 миллиона евро (с учетом бонусов), провел за чемпионов Франции 22 игры и сделал 2 голевых передачи. Его контракт рассчитан до 2023 года.