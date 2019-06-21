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ПСЖ откроет футбольную академию в России 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) откроет детскую академию в России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что академия будет размещена в Москве. Уже начиная с сентября этого года академия ПСЖ будет принимать детей от 3 до 15 лет, которые будут тренироваться в построенном в "Лужниках" крытом манеже, а с ноября дети смогут посещать лагерь отдыха в Сочи.
"Мы рады открыть новую академию в Москве, это новый шаг в международном развитии клуба, — сказал директор по диверсификации брендов ПСЖ Фабьен Аллегре. — Спортивный комплекс, построенный нашим партнером, будет одним из самых престижных в стране. Мы гордимся тем, что можем рассчитывать на опытных партнеров, чьи амбиции соответствуют требованиям клуба. Мы полностью уверены в успехе этого проекта, который, как ожидается, будет распространяться на другие города, включая Санкт-Петербург".
ПСЖ является одним из самых титулованных клубов Франции и лидером французского футбола последних лет. Команда восемь раз становилась чемпионом Франции, 12 раз — обладателем Кубка Франции, по восемь раз — обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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Футбол , УЕФА
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