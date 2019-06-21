Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным

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Сардаров объяснил ругань Дзюбы на прямой линии с президентом 

Рамблер 1 час назад
Блогер Амиран Сардаров в беседе с РИА Новости объяснил, почему футболист Артём Дзюба выругался, услышав, как он пригласил Владимира Путина «на шаурму». Спортсмен, по его мнению, просто «обиделся».
Ранее Сардаров во время прямой линии президента, не дожидаясь ответа главы государства на вопрос о суверенном интернете, пригласил президента «на самую вкусную шаурму в Москве».
В этот момент режиссёр трансляции показал реакцию на приглашение футболиста Артёма Дзюбы, высказывание которого можно прочитать по губам.
«Ну, п**, **. (Ну, капец, блин — цензурный аналог, прим. ред.)», — сказал спортсмен.
Сардаров отметил, что большинство его подписчиков позитивно оценили нативную рекламу его заведения.
«То, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему», — отметил блогер.
В ходе прямой линии Сардаров поинтересовался у президента, почему закон о суверенном интернете выглядит так, будто «мы хотим оградиться от остального мира». Путин отметил, что закон в первую очередь «призван обеспечить суверенность нашего сегмента интернета».
Комментарии51
Футбол , Видео , Амиран Сардаров , Артем Дзюба , Владимир Путин , РИА Новости
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