Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным

Сардаров объяснил ругань Дзюбы на прямой линии с президентом

Ранее Сардаров во время прямой линии президента, не дожидаясь ответа главы государства на вопрос о суверенном интернете, пригласил президента «на самую вкусную шаурму в Москве».

В этот момент режиссёр трансляции показал реакцию на приглашение футболиста Артёма Дзюбы, высказывание которого можно прочитать по губам.

«Ну, п**, **. (Ну, капец, блин — цензурный аналог, прим. ред.)», — сказал спортсмен.

Сардаров отметил, что большинство его подписчиков позитивно оценили нативную рекламу его заведения.

«То, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему», — отметил блогер.

В ходе прямой линии Сардаров поинтересовался у президента, почему закон о суверенном интернете выглядит так, будто «мы хотим оградиться от остального мира». Путин отметил, что закон в первую очередь «призван обеспечить суверенность нашего сегмента интернета».