Выдумки ваши: Отец Дзюбы высказался о ругани сына на «Прямой линии»

Вчера в ходе 17-й «Прямой линии» Путина один из вопросов президенту задал автор Youtube-канала «Дневник хача». Сардарова интересовал закон о суверенном интернете.

«Можете честно ответить, зачем приняли этот закон? И прежде чем начнете отвечать, хочу сказать, что в Москве у меня самая вкусная шаурма. Всех приглашаю», — произнес блогер.

Путин похвалил Сардарова за то, что тот воспользовался возможностью прорекламировать свой бизнес. Между тем присутствовавший в студии Артем Дзюба недовольно помотал головой из стороны в сторону и, возможно, выругался матом. Так ряд СМИ интерпретировал движение его губ.

«Это опять выдумки ваши, журналистов», — заявил «Ридусу» отец футболиста Сергей Дзюба.

В свою очередь, Амиран Сардаров в беседе с РИА Новости высказал мнение, что Дзюбе «просто стало обидно», что не ему первому предложили попробовать «самую вкусную» шаурму.