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Выдумки ваши: Отец Дзюбы высказался о ругани сына на «Прямой линии» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр трансляции
Ругань Артема Дзюбы после саморекламы блогера Амирана Сардарова на «Прямой линии» Владимира Путина выдумка. Об этом «Ридусу» заявил отец футболиста.
Вчера в ходе 17-й «Прямой линии» Путина один из вопросов президенту задал автор Youtube-канала «Дневник хача». Сардарова интересовал закон о суверенном интернете.
«Можете честно ответить, зачем приняли этот закон? И прежде чем начнете отвечать, хочу сказать, что в Москве у меня самая вкусная шаурма. Всех приглашаю», — произнес блогер.
Путин похвалил Сардарова за то, что тот воспользовался возможностью прорекламировать свой бизнес. Между тем присутствовавший в студии Артем Дзюба недовольно помотал головой из стороны в сторону и, возможно, выругался матом. Так ряд СМИ интерпретировал движение его губ.
«Это опять выдумки ваши, журналистов», — заявил «Ридусу» отец футболиста Сергей Дзюба.
В свою очередь, Амиран Сардаров в беседе с РИА Новости высказал мнение, что Дзюбе «просто стало обидно», что не ему первому предложили попробовать «самую вкусную» шаурму.
Комментарии
Футбол , Сергей Дзюба , Амиран Сардаров , Артем Дзюба , Владимир Путин , Ридус , РИА Новости
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