Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самедов покинул «Крылья Советов» 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник Александр Самедов покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов», передает ТАСС.
«Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались. Разошлись абсолютно нормально», — рассказал 34-летний бывший игрок сборной России.
В разговоре с РИА «Новости» Самедов заявил, что еще не решил, будет ли продолжать карьеру.
Александр Самедов — воспитанник «Спартака», он выступал за красно-белых с 2002 по 2005 годы и с 2017 по 2019 годы. Зимой полузащитник на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов».
Футбол , Александр Самедов , Спартак , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Сборная РФ по баскетболу вышла в плей-офф Кубка мира
«Вечер в хату»: Кокорину и Мамаеву дали практичный совет18
Хабиб: «Хотел вырвать сердце Магрегору»1
«Урал» выкупил у «Зенита» Панюкова
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение