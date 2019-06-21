Самедов покинул «Крылья Советов» 

Полузащитник Александр Самедов покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов», передает ТАСС.
«Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались. Разошлись абсолютно нормально», — рассказал 34-летний бывший игрок сборной России.
В разговоре с РИА «Новости» Самедов заявил, что еще не решил, будет ли продолжать карьеру.
Александр Самедов — воспитанник «Спартака», он выступал за красно-белых с 2002 по 2005 годы и с 2017 по 2019 годы. Зимой полузащитник на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов».