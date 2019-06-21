Самедов покинул «Крылья Советов»

«Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались. Разошлись абсолютно нормально», — рассказал 34-летний бывший игрок сборной России.

В разговоре с РИА «Новости» Самедов заявил, что еще не решил, будет ли продолжать карьеру.