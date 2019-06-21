Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудковская публично осудила бывшую жену Кержакова 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Яна Рудковская прокомментировала заявление одного Telegram-канала о том, что Александр Кержаков оформил запрет своему сыну на выезд за границу. Продюсер дружит с футболистом. Она знает, что спортсмен никогда не запрещал двухлетнему Артемию покидать страну с матерью.
Рудковская уверена, что Милана Тюльпанова отдыхает на Мальдивах без сына по собственной вине. Продюсер в своем Telegram-канале «Голубь мира» заявила, что экс-супруга футболиста сама оформила запрет на выезд своему сыну. Тогда Кержаков забрал Артемия себе и не давал видеться с матерью.
СКРИНШОТ: TELEGRAM-КАНАЛ «ГОЛУБЬ МИРА»/teleprogramma.pro 
Развод Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой был скандальным. Бывшая жена спортсмена обвинила его в том, что он насильно увез их двухлетнего сына. Футболист, в свою очередь, заявил, что Тюльпанова лечилась в клинике от алкогольной и наркотической зависимости, чего девушка не отрицала.
По решению суда сын остался с матерью. После развода Милана Тюльпанова основала центр помощи для женщин, которые оказались в похожей ситуации.
Teleprogramma.pro: последние новости
Кокорину помогут воссоединиться с братом в колонии Дмитрий Тарасов остался без работы в «Локомотиве» В тройном объеме: сыновья поздравили Бекхэма с Днем отца
Комментарии
Футбол , Милана Тюльпанова , Яна Рудковская , Александр Кержаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ерохин получил травму
Дацик призвал Орловского к ответу
Кафу стал послом ЧМ-2022
Пегова поднялась на шестое место турнира во Франции
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение