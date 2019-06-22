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Cборная Чили победила эквадорцев и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки 

Спорт РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: © REUTERS / RODOLFO BUHRER
Футболисты сборной Чили обыграли команду Эквадора в матче группового этапа и досрочно вышли в плей-офф Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Встреча группы С, прошедшая в Сальвадоре, завершилась со счетом 2:1 в пользу чилийцев, в составе которых голами отметились Хосе Фуэнсалида (на 8-й минуте) и Алексис Санчес (51). У команды Эквадора с пенальти отличился Эннер Валенсия (26). Игрок эквадорцев Габриэль Ачильер получил красную карточку за фол на Артуро Видале за минуту до завершения основного времени встречи.
Сборная Чили после двух матчей набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе место в плей-офф Кубка Америки. Команда Эквадора, имея в активе ноль баллов, идет на последнем месте в квартете.
В заключительном матче в группе 24 июня чилийцы встретятся с уругвайцами, эквадорцы — с японцами.
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Футбол , Прочее , Алексис Санчес , Габриэль Ачильер
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