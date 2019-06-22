Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев был задержан сотрудниками ГИБДД за превышение скоростного режима. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Аяз Гулиев: «Мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком»
Нарушение произошло 24 мая. Камера зафиксировала автомобиль игрока на Волоколамском шоссе (рядом со стадионом «Спартака»). Игроку выписан штраф в размере 500 рублей.
На тот момент Гулиев уже был лишен прав по решению суда от 19 апреля за проезд на красный свет. Он был отстранен от управления автомобилем на четыре месяца.
10 апреля Гулиев подрался с пешеходом. Находящийся за рулем полузащитник красно-белых отказался пустить американца Майкла Коула на переходе, что и привело к конфликту. Стороны пришли к соглашению, а в отношении игрока «Спартак» применил штрафные санкции.
В минувшем сезоне Гулиев провел в составе «Спартака» 10 матчей в чемпионате России и отметился одним забитым мячом.
Последние новости
Путин высказался о возможности отдать Курилы Россия объявила о невозможности развития туризма с Грузией Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве
Комментарии4
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наши все злые»: Задоров сравнил русских и американцев13
Стрелки принесли РФ первое золото Европейских игр
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии»27
У друга Макгрегора попытались вырвать флаг РФ4
Cборная Чили победила эквадорцев
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение