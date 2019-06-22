«Зенит» определился с будущим Кокорина

Медведев заявил, что вопрос о продлении контракта с футболистом будет рассмотрен после того, как он выйдет на свободу. «Человек пока находится в СИЗО , потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», — добавил он.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истекает в июле 2019 года.