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«Зенит» определился с будущим Кокорина 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Александра Кокорина в команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Медведев заявил, что вопрос о продлении контракта с футболистом будет рассмотрен после того, как он выйдет на свободу. «Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», — добавил он.
13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году пяти месяцам.
Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истекает в июле 2019 года.
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Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Александр Медведев , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН
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