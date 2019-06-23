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В «Ювентусе» отказались от хавбека «Барселоны» 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Reuters
Руководство "Ювентуса" приняло решение не приобретать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, передает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, в туринском клубе приняли такое решение из-за того, что планируют сосредоточиться на трансфере полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Как сообщает источник, теперь основным претендентом на Коутиньо становится французский "ПСЖ".
В сезоне-2018/19 Коутиньо, который перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" зимой 2018 года, провел 54 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом.
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Футбол , Поль Погба , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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