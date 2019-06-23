В «Ювентусе» отказались от хавбека «Барселоны»

Руководство "Ювентуса" приняло решение не приобретать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, передает "Советский спорт".

Поля Погба. По информации Calciomercato, в туринском клубе приняли такое решение из-за того, что планируют сосредоточиться на трансфере полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Как сообщает источник, теперь основным претендентом на Коутиньо становится французский "ПСЖ".

В сезоне-2018/19 Коутиньо, который перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" зимой 2018 года, провел 54 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом.