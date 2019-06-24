Стало известно имя нового главного тренера лондонского "Челси", сообщает "Советский спорт".
Как утверждает TalkSport, наставником "аристократов" станет легенда клуба Фрэнк Лэмпард, в данный момент возглавляющий английский "Дерби Каунти".
Ожидается, что официальное заявление о назначении будет объявлено через 48 часов.
Под руководством Лэмпарда в завершившемся сезоне клуб из Дерби смог занять шестую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа. Для бывшего полузащитника это первый сезон в качестве тренера.
"Дерби Каунти" смог дойти до плей-офф чемпионата Англии, уступив бирмингемскому "Астон Вилле" со счетом 1:2.
За выкуп 41-летнего специалиста "синие" готовы отдать £4 млн Также сообщается, что владелец "Челси" Роман Абрамович лично дал обещание Лэмпарду, тчо при условии выкупа наставника у "баранов", его не уволят в течение двух первых сезонов.
Несмотря на то, что под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри в минувшем сезоне лондонцы заняли третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), 60-лтений специалист перешел в стан туринского "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что экс-форвард "Челси" назвал лучшую кандидатуру на пост главного тренера.