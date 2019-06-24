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Аршавин отказывает двухлетней дочери в прописке 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин отказывает своей двухлетней дочери, которая родилась в браке спортсмена с Алисой Казьминой, в прописке, сообщает издание Super. В результате мать девочки не может устроить ребёнка в детский сад.
По данным автора статьи, в настоящее время в Санкт-Петербурге идёт бракоразводный процесс Аршавина и Казьминой. При этом от больше всех пока от этого пострадала общая дочь супругов — Есения: девочку не приняли в детский сад Приморского района из-за отсутствия прописки, в которой, по данным издания, ей отказывает родной отец.
Отмечается, что сама Казьмина не может прописать ребёнка из-за малой площади квартиры в 37 квадратных метров, где уже проживает несколько человек. При этом по словам супруги спортсмена, Аршавин обладает несколькими элитными объектами недвижимости в Санкт-Петербурге, но решить проблемы своей родной дочери отказывается.
Ранее СМИ сообщили, что Аршавин отказался выплачивать алименты размером в 350 тысяч рублей в месяц. Интересы жены спортсмена и его ребёнка в суде отстаивают адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская.
«Господин Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение», — прокомментировал ситуацию Добровинский.
Комментарии
Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Марина Дубровская
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