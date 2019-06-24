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Возлюбленная Роналду опубликовала откровенное фото 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Девушка форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, сообщает "Советский спорт".
25-летняя возлюбленная футболиста запечатлена лежащей на палубе яхты в Сен-Тропе. 23-летний игрок "бьянконери" в данный момент проводит отпуск с семьей во Франции.
34-летний португалец вместе со своей девушкой воспитывает четырех детей. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь. Помимо девочки, Роналду и Родригес воспитывают троих детей от суррогатной матери.
В завершившемся сезоне нападающий "Юве" принял участие в 43 матчах Серии А, став автором 28 голов и 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Роналду оставил €20 тысяч чаевых в греческом отеле.
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Футбол , Джорджина Родригес , Криштиану Роналду , Советский спорт
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