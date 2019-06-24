Возлюбленная Роналду опубликовала откровенное фото

25-летняя возлюбленная футболиста запечатлена лежащей на палубе яхты в Сен-Тропе. 23-летний игрок "бьянконери" в данный момент проводит отпуск с семьей во Франции.

34-летний португалец вместе со своей девушкой воспитывает четырех детей. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь. Помимо девочки, Роналду и Родригес воспитывают троих детей от суррогатной матери.

В завершившемся сезоне нападающий "Юве" принял участие в 43 матчах Серии А, став автором 28 голов и 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду оставил €20 тысяч чаевых в греческом отеле.