В антироссийской акции футболистов приняли участие граждане РФ 

В футбольной акции, в рамках которой игроки кутаисского «Торпедо» вышли на матч регулярного чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами, приняли участие двое граждан России, сообщает Sports.ru. Оба спортсмена имеют грузинское происхождение, но российские паспорта.
Один из них — Нодар Кавтарадзе. Ему 26 лет, он родился в Москве. Воспитывался в столичном «Локомотиве». За свою профессиональную карьеру успел поиграть за второй состав железнодорожников, а также за «Тюмень», «Волгу», «Дружбу» и «Росич». В 2017 году футболист переехал в Грузию, где выступал за тбилисский «Локомотив», «Дилу». В настоящее время спортсмен является членом кутаисского «Торпедо».
Ещё один россяинин, надевший майку с антироссийским лозунгом — Вахтанг Небиеридзе. Спортсмену 19 лет, 18 из которых он прожил в России. Небиеридзе — воспитанник столичного клуба «Строгино», за который он выступал с 2016 по 2018 гг. В 2019 году футболист подписал трёхлетний контракт с кутаисским Торпедо.
22 июня оба спортсмена появились на матче с «Сиони» в чёрных майках, на которых на английском языке было написано "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". Кавтарадзе выше на поле в основном составе, Небиеридзе всю игру просидел на скамейке запасных.
Поводом для «антиоккупационной» футбольной акции послужили беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня. В ходе митинга протестующие выступили с требованием об отставке спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии, которые, по мнению демонстрантов, допустили въезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии. По данным СМИ, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, водомёты и оружие с резиновыми пулями. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.