В антироссийской акции футболистов приняли участие граждане РФ

В футбольной акции, в рамках которой игроки кутаисского «Торпедо» вышли на матч регулярного чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами, приняли участие двое граждан России, сообщает Sports.ru. Оба спортсмена имеют грузинское происхождение, но российские паспорта.

Один из них — Нодар Кавтарадзе . Ему 26 лет, он родился в Москве. Воспитывался в столичном «Локомотиве». За свою профессиональную карьеру успел поиграть за второй состав железнодорожников, а также за «Тюмень», «Волгу», «Дружбу» и «Росич». В 2017 году футболист переехал в Грузию, где выступал за тбилисский «Локомотив», «Дилу». В настоящее время спортсмен является членом кутаисского «Торпедо».

Ещё один россяинин, надевший майку с антироссийским лозунгом — Вахтанг Небиеридзе . Спортсмену 19 лет, 18 из которых он прожил в России. Небиеридзе — воспитанник столичного клуба «Строгино», за который он выступал с 2016 по 2018 гг. В 2019 году футболист подписал трёхлетний контракт с кутаисским Торпедо.

22 июня оба спортсмена появились на матче с «Сиони» в чёрных майках, на которых на английском языке было написано "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". Кавтарадзе выше на поле в основном составе, Небиеридзе всю игру просидел на скамейке запасных.