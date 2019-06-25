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Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: tass.ru
Стали известны восемь национальных команд, которые сыграют в плей-офф Кубка Америки по футболу. Групповой этап турнира, проходящего в Бразилии, завершился в ночь на вторник двумя встречами.
В заключительный день предварительного раунда прошли матчи группы C. В последнем туре между собой встретились сборные Уругвая и Чили, а также команды Японии и Эквадора.
Уругвайские и чилийские футболисты в очном противостоянии разыгрывали первое место в группе. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Уругвая, единственный мяч на 82-й минуте забил форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани. Уругвайцы набрали семь очков и стали победителями квартета. Команда Чили заняла вторую строчку с шестью баллами, тоже отправившись в плей-офф напрямую.
Сборные Эквадора и Японии могли попасть в четвертьфинал с третьего места в группе только в случае победы. Однако матч завершился вничью со счетом 1:1 — мячи забили Сёя Накадзима (15-я минута) и Анхель Мена (35-я минута). Это позволило сборной Парагвая выйти в плей-офф по рейтингу команд, занявших третьи места в группах. Японские и парагвайские футболисты набрали по два очка, но последние получили преимущество за счет лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Таким образом, в плей-офф вышли шесть команд, занявших первые и вторые места в группах, а также две лучшие сборные, которые завершили этап на третьих строчках. Из квартета A отобрались бразильские, венесуэльские и перуанские футболисты. Участниками плей-офф от группы B стали команды Колумбии, Аргентины и Парагвая.
На стадии четвертьфинала пройдут матчи между сборными Парагвая и Бразилии (27 июня, Порту-Алегри), Венесуэлы и Аргентины (28 июня, Рио-де-Жанейро), Колумбии и Чили (28 июня, Сан-Паулу), а также командами Уругвая и Перу (29 июня, Салвадор). Турнир завершится 7 июля.
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Футбол , Анхель Мена
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