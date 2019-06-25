Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин сравнил заслуги Сергея Галицкого и Леонида Федуна 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал недавнее интервью с президентом московского "Спартака" Леонидом Федуном, сообщает "Советский спорт".
Бывший комментатор опубликовал на ютуб-канале "Футбольный клуб" видео, где сопоставил главу столичного клуба и владельца "Краснодара" Сергея Галицкого.
"Смотрите, Федун стал владельцем "Спартака", самой славной команды отечественного футбола. Самой титулованной, самой знаменитой и самой, скорее всего, мощной. За все 16 лет клуб один раз стал чемпионом страны. "Краснодар" вообще ни разу не завоевывал чемпионский титул. И все же, эту команду создал сам Галицкий, буквально с самого нуля. Можно даже сказать, с отрицательной величины, потому что в "Краснодаре" уже была знаменитая команда тогда — "Кубань", — заявил Уткин.
Далее экс-комментатор указал на то, чем возможно гордится Федун — академия столичного клуба, после чего сравнил две академии и привел зрителям факты о том, что академия "Краснодара" намного сильнее московской.
Подытожив выше сказанное Уткин сравнил владельца московского клуба и владельца черно-зеленых.
"Что роднит Галицкого и Федуна? Оба с трудом могут прийти пешком на свой стадион. Но Галицкий не может — я сам это видел — потому что в парке его останавливают и фотографируются с ним. А Федун не может прийти на собственный стадион — я думаю, вы знаете, почему", — утверждает комментатор.
Ранее говорилось, что Уткин высказался о решении Дмитрия Булыкина баллотироваться в депутаты Мосгордумы.
Газета.Ru: последние новости
Грузинская федерация поддержала антироссийскую акцию футболистов Гушаков ответил на предложение Бузовой Неймар согласился перейти в "Барселону" с понижением зарплаты
Комментарии
Футбол , Дмитрий Булыкин , Сергей Галицкий , Василий Уткин , Леонид Федун , Спартак , Мосгордума , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам15
Аршавина застали c новой подругой1
Глушаков ответил Бузовой6
Навка вступилась за Рудковскую1
Неймар обеднеет в «Барселоне» на 13 млн евро
Видео
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение