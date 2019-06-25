Уткин сравнил заслуги Сергея Галицкого и Леонида Федуна

Бывший комментатор опубликовал на ютуб-канале "Футбольный клуб" видео, где сопоставил главу столичного клуба и владельца "Краснодара" Сергея Галицкого

"Смотрите, Федун стал владельцем "Спартака", самой славной команды отечественного футбола. Самой титулованной, самой знаменитой и самой, скорее всего, мощной. За все 16 лет клуб один раз стал чемпионом страны. "Краснодар" вообще ни разу не завоевывал чемпионский титул. И все же, эту команду создал сам Галицкий, буквально с самого нуля. Можно даже сказать, с отрицательной величины, потому что в "Краснодаре" уже была знаменитая команда тогда — "Кубань", — заявил Уткин.

Далее экс-комментатор указал на то, чем возможно гордится Федун — академия столичного клуба, после чего сравнил две академии и привел зрителям факты о том, что академия "Краснодара" намного сильнее московской.

Подытожив выше сказанное Уткин сравнил владельца московского клуба и владельца черно-зеленых.

"Что роднит Галицкого и Федуна? Оба с трудом могут прийти пешком на свой стадион. Но Галицкий не может — я сам это видел — потому что в парке его останавливают и фотографируются с ним. А Федун не может прийти на собственный стадион — я думаю, вы знаете, почему", — утверждает комментатор.