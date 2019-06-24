Федун написал Бердыеву гневное сообщение из-за переговоров с «Локо»

Появились новые подробности в ситуации с несостоявшимся назначением экс-наставника казанского "Рубина" на пост главного тренера московского "Спартака" , сообщает "БИЗНЕС Online".

Назначение 66-летнего специалиста могло произойти в 2016 году после увольнения с поста главы красно-белых Дмитрия Аленичева . У тренера была договоренность с владельцем московской команды Леонидом Федуном

Сообщается, что в тот момент еще один столичный клуб хотел видеть Бердыева главным тренером команды — "Локомотив".

Именно параллельные переговоры с "железнодорожниками" повлияли на отношения владельца "Спартака" со специалистом. По информации инсайдеров из окружения Бердыева, Федун написал гневное сообщение тренеру.

В итоге "Спартак" возглавил итальянец Массимо Карреа. Иммено с ним красно-белые смогли завоевать первое место в чемпионате России 2017 года, а также Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Спартака" стал игроком амстердамского "Аякса".