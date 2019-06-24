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Федун написал Бердыеву гневное сообщение из-за переговоров с «Локо» 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Появились новые подробности в ситуации с несостоявшимся назначением экс-наставника казанского "Рубина" на пост главного тренера московского "Спартака", сообщает "БИЗНЕС Online".
Назначение 66-летнего специалиста могло произойти в 2016 году после увольнения с поста главы красно-белых Дмитрия Аленичева. У тренера была договоренность с владельцем московской команды Леонидом Федуном.
Сообщается, что в тот момент еще один столичный клуб хотел видеть Бердыева главным тренером команды — "Локомотив".
Именно параллельные переговоры с "железнодорожниками" повлияли на отношения владельца "Спартака" со специалистом. По информации инсайдеров из окружения Бердыева, Федун написал гневное сообщение тренеру.
В итоге "Спартак" возглавил итальянец Массимо Карреа. Иммено с ним красно-белые смогли завоевать первое место в чемпионате России 2017 года, а также Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Спартака" стал игроком амстердамского "Аякса".
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Футбол , Леонид Федун , Дмитрий Аленичев , Спартак , ФК "Рубин" , БИЗНЕС Online
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