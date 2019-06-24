В женский ЦСКА или в баньку? Глушаков объявил о поиске работы

Денис Глушаков объявил о поиске работы и был приглашен в женский ЦСКА, на спортивный сайт и в «баньку».

Пять дней назад Глушаков и московский «Спартак» расторгли контракт друг с другом по соглашению сторон. В тот же день футболист заявил, что ему «ни за что не стыдно», что он уходит «ради» команды и «не пропадет» — будет и дальше играть в футбол.

«Ищу работу», — сообщил Глушаков сегодня, опубликовав в инстаграме снимок с соответствующей надписью и отметив на нем аккаунты Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза.

В течение часа, прошедшего с момента публикации фото, Глушаков получил в комментариях множество несколько предложений о трудоустройстве. Так, футболистка ЦСКА Ксения Коваленко позвала его «к нам, в женский», а аккаунт сайта Sports.ru, отметив, сколь хорошо тот «шарит» в лайках, позвал Глушакова в свой штат СММ-менеджером.