Андрей Аршавин погасил долг по алиментам

Об этом сообщил адвокат его супруги Александр Добровинский перед началом бракоразводного процесса.

Сегодня Красносельский райсуд Петербурга рассматривает гражданское дело в закрытом режиме.

В базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов числится один должник, фамилия, имя, отчество и дата рождения которого совпадают с данными бывшего футболиста. Исполнительный лист выдан Красносельским райсудом в апреле, сумма долга по нему составляла 6 тысяч 158 рублей 15 копеек.