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Андрей Аршавин погасил долг по алиментам 

Говорит Москва + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил адвокат его супруги Александр Добровинский перед началом бракоразводного процесса.
Сегодня Красносельский райсуд Петербурга рассматривает гражданское дело в закрытом режиме.
Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году, позже у них родилась дочь.
В базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов числится один должник, фамилия, имя, отчество и дата рождения которого совпадают с данными бывшего футболиста. Исполнительный лист выдан Красносельским райсудом в апреле, сумма долга по нему составляла 6 тысяч 158 рублей 15 копеек.
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Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина
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