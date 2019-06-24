Адвокат Мамаева: подадим на УДО после прибытия Павла в колонию

Суд отправил игрока в колонию в мае этого года.

"Кассационную жалобу сразу подадим, когда будут заверенные копии судебных актов. Проект этого уже готов. Кассация рассматривается не быстро, будет идти параллельно с рассмотрением вопроса по условно-досрочному освобождению. Как только Павел поступит в место отбытия наказания, то я сразу, в ту же неделю, постараюсь подготовить ходатайство об УДО", — сказал Бушманов.

Также он отметил, что закон не запрещает этого делать.

"Нужно, чтобы было отбыто не менее полугода наказания — у нас это есть, плюс в личном деле есть благодарности. А всё время, которое Павел находится в местах лишения свободы, он не зарекомендовал себя ничем отрицательным. Нужно будет пройти комиссию — весь вопрос в этом, а дальше суд, вся процедура занимает месяц-полтора", — добавил адвокат.

Ранее эксперт высказался о контроле судей по делу Кокорина и Мамаева.