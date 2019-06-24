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Сербский тренер подписал контракт со «Спартаком» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского "Спартака", сообщает Sport24.
Он уже прилетел в Австрию, где красно-белые проводят предсезонный сбор.
В качестве игрока Чепзанович выступал за белградские команды "Чукарички", "Бежания" и "Сингелич". В качестве тренера работал в таких командах как "Хайдук" (Кула), "Андерлехт", "Олимпиакос", "Краснодар", "Црвена Звезда", "Тобол", "Лудогорец".
Ранее сообщалось, что Федун написал Бердыеву гневное сообщение из-за переговоров с "Локо".
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