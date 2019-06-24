Сербский тренер подписал контракт со «Спартаком»

Тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского "Спартака" , сообщает Sport24.

Он уже прилетел в Австрию, где красно-белые проводят предсезонный сбор.

В качестве игрока Чепзанович выступал за белградские команды "Чукарички", "Бежания" и "Сингелич". В качестве тренера работал в таких командах как "Хайдук" (Кула), "Андерлехт", "Олимпиакос", "Краснодар", "Црвена Звезда", "Тобол", "Лудогорец".

Ранее сообщалось, что Федун написал Бердыеву гневное сообщение из-за переговоров с "Локо".