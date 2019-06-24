Алиса Аршавина, бывшая супруга экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, рассказал о своих переживаниях по поводу развода, сообщает "Советский спорт".
Аршавина написала об этом в социальных сетях.
"Вернулась. С возвращением в новую жизнь. Стараюсь пережить развод с достоинством, на морально-волевых и без нытья", — написала она.
Напомним, что супруги решили разорвать отношения из-за измен футболиста. 24 июня должно состояться судебное заседание по поводу расторжения брака.
Ранее Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.