Бывшая жена Аршавина: переживаю развод без нытья

Аршавина написала об этом в социальных сетях.

"Вернулась. С возвращением в новую жизнь. Стараюсь пережить развод с достоинством, на морально-волевых и без нытья", — написала она.

Напомним, что супруги решили разорвать отношения из-за измен футболиста. 24 июня должно состояться судебное заседание по поводу расторжения брака.

Ранее Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.