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Бывшая жена Аршавина: переживаю развод без нытья 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алиса Аршавина, бывшая супруга экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, рассказал о своих переживаниях по поводу развода, сообщает "Советский спорт".
Аршавина написала об этом в социальных сетях.
"Вернулась. С возвращением в новую жизнь. Стараюсь пережить развод с достоинством, на морально-волевых и без нытья", — написала она.
Напомним, что супруги решили разорвать отношения из-за измен футболиста. 24 июня должно состояться судебное заседание по поводу расторжения брака.
Ранее Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
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Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Аршавина , Советский спорт
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