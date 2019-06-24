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Доходы Аршавина в Казахстане проверят по просьбе его жены 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В республике у экс-футболиста сборной России открыты банковские счета.
«Мы ходатайствовали, чтобы суд направил запросы в Казахстан, так как из открытых источников стало известно, что у господина Аршавина в Казахстане есть ИНН, и, соответственно, он платит там налоги… Каковы его доходы там, нам неизвестно», — сказал адвокат Аршавиной Александр Добровинский, передает РИА «Новости».
Защитник отметил, что помимо информации о недвижимости, которая есть в Казахстане, в суд направили просьбу проверить три банка, где у экс-футболиста есть счета.
Следующее заседание Красносельского районного суда Петербурга по бракоразводному процессу состоится 3 июля.
Общественность узнала о проблемах в семье Аршавиных после того, как в Сети появился скан сообщений Алисы в полицию. В документах она утверждала, что Андрей пугает ее тюрьмой и возбуждением уголовных дел. В ГУМВД Петербурга и Ленинградской области подтвердили факт получения заявления и проверки, но к чему в итоге она привела, неизвестно.
Адвокат Добровинский также утверждал, что Аршавин забрал у жены машину и потребовал миллион евро. Спортсмен якобы приехал к супруге с неизвестными людьми, которые представились сотрудниками ФСБ, и угрозами. В ФСБ отметили, что Аршавина действительно пожаловалась на действия людей якобы из ФСБ. Чем закончилось это разбирательство, также не известно.
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Футбол , Александр Добровинский , ФСБ , МВД , РИА Новости
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