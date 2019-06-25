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«Дерби» объявил о переговорах «Челси» с Лэмпардом 

RT на русском + ещё 15 3 часа назад
Фото: RT на русском
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить лондонский «Челси», в котором выступал долгие годы в качестве футболиста.
«Мы объявляем, что предоставили разрешение «Челси» на переговоры с Фрэнком Лэмпардом о возможном назначении его на вакантную должность тренера. Учитывая приближающуюся предсезонную подготовку для обоих клубов, надеемся, что у сторон получится быстро завершить переговоры. Клуб в дальнейшем не будет делать заявлений на данную тему», — говорится в официальном сообщении «Дерби».
В качестве футболиста Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 года. В прошлом сезоне англичанин в качестве тренера вывел «Дерби» в финал плей-офф за право сыграть в Английской премьер-лиге, где уступил «Астон Вилле».
Ранее сообщалось, что «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48 часов.
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