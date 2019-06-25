Бузова нашла работу для Глушакова

Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Instagram пост, к которому прикрепил фотографию с изображением картонного объявления «Ищу работу». В подписи к снимку футболист указал хэштеги #футбол и #свободный. Одной из первых на обращение экс-лидера «Спартака» отреаировала Ольга Бузова.

«Мне нужен хороший оператор», — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Вслед за вакансией от артистки на спортсмена посыпались и другие предложения. В частности, редакция издания Sports.ru посоветовала Глушакову попробовать себя в роли SMM-щика, поскольку он «отлично шарит в лайках».

«Можешь к нам пойти, в женский», — предложила защитник национальной футбольной сборной Ксения Коваленко.

Ранее стало известно, что «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Бывший капитан команды прокомментировал решение на своей странице в Instagram. Спортсмен заявил, что с его стороны решение было вынужденным. Он отметил, что уходит «ради „Спартака“, поскольку судьба команды для него важнее, чем его личная. При этом футболист выразил надежду однажды вернуться в команду.