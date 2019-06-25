Бузова нашла работу для Глушакова 

Ольга Бузова предложила находящемуся в поиске работы бывшему капитану футбольного «Спартака» Денису Глушакову. Певица предложила спортсмена пополнить свою команду.
Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Instagram пост, к которому прикрепил фотографию с изображением картонного объявления «Ищу работу». В подписи к снимку футболист указал хэштеги #футбол и #свободный. Одной из первых на обращение экс-лидера «Спартака» отреаировала Ольга Бузова.
«Мне нужен хороший оператор», — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Вслед за вакансией от артистки на спортсмена посыпались и другие предложения. В частности, редакция издания Sports.ru посоветовала Глушакову попробовать себя в роли SMM-щика, поскольку он «отлично шарит в лайках».
«Можешь к нам пойти, в женский», — предложила защитник национальной футбольной сборной Ксения Коваленко.
Ранее стало известно, что «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Бывший капитан команды прокомментировал решение на своей странице в Instagram. Спортсмен заявил, что с его стороны решение было вынужденным. Он отметил, что уходит «ради „Спартака“, поскольку судьба команды для него важнее, чем его личная. При этом футболист выразил надежду однажды вернуться в команду.
Вслед за бывшим капитаном красно-белых „Спартак“ покинул полузащитник Дмитрий Комбаров, который также расторг с клубом контракт раньше окончания действия договора. Отмечается, что контракт спортсмена с командой истекал в 2020 году.