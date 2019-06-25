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Попавший в антироссийский скандал футболист захотел работать в РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Член тренерского штаба сборной Хорватии по футболу и бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич выразил желание переехать работать в Россию, сообщают «Известия». Заявление футболиста прозвучало на фоне его появления на резонансном видео, в котором была замечена антироссийская провокация.
В июле 2018 года во время проведения Чемпионата мира по футболу в Москве Олич появился на видео, которое снял игрок сборной Хорватии Домагой Вида. На записи спортсмен держит в руках бутылку пива и выкрикивает «Слава Украине» и «Белград гори». При этом объектив захватывает рядом сидящего Олича, который улыбается и посылает в объектив воздушные поцелуи. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Вида позже сделал заявление, что запись — это шутка.
Почти год спустя Ивица Олич изъявил желание приехать порботать в Россию.
«Сейчас российский футбол на подъеме: и национальная команда, и чемпионат. Станислав Черчесов вернул сборную народу. Люди вновь поверили в своих игроков», — заявил спортсмен.
По его словам, российские футболисты своим стремлением к победе и полной самоотдачей в матчах привлекают болельщиков на стадионы. При этом спортсмен отметил, что за последнее время в Москве было построено достаточное количество спортивных арен хорошего качества. Этот фактор также вызывает интерес зрителей, поскольку игры интереснее смотреть на современных площадках.
Комментарии2
Футбол , Станислав Черчесов , газета "Известия"
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