Глушаков ответил Бузовой

Глушаков ответил на предложение Бузовой

Об этом футболист объявил в инстаграме, выложил фотографию с картинкой, на которой написано "Ищу работу".

Футболист сразу же получил несколько откликов. Так, работу спортсмену предложила известная российская певица Ольга Бузова

"Мне нужен хороший оператор", — написала в комментариях к посту артистка.

Через некоторое время Глушаков ответил ей.

"Камера есть?" — спросил экс-хавбек красно-белых.

Столичный клуб расторг контракт с футболистом 19 июня 2019 года. Он защищал цвета "Спартака" с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Глушаков описал "Спартак" тремя словами.