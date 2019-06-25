Глушаков ответил Бузовой

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Глушаков ответил на предложение Бузовой 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший полузащитник и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков в поисках работы, сообщает "Советский спорт".
Об этом футболист объявил в инстаграме, выложил фотографию с картинкой, на которой написано "Ищу работу".
Футболист сразу же получил несколько откликов. Так, работу спортсмену предложила известная российская певица Ольга Бузова.
"Мне нужен хороший оператор", — написала в комментариях к посту артистка.
Через некоторое время Глушаков ответил ей.
"Камера есть?" — спросил экс-хавбек красно-белых.
Столичный клуб расторг контракт с футболистом 19 июня 2019 года. Он защищал цвета "Спартака" с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Глушаков описал "Спартак" тремя словами.
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Футбол , Видео , Денис Глушаков , Ольга Бузова , Спартак , Советский спорт
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