Глушаков ответил Бузовой

Бывший полузащитник и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков в поисках работы, сообщает "Советский спорт".
Об этом футболист объявил в инстаграме, выложил фотографию с картинкой, на которой написано "Ищу работу".
Футболист сразу же получил несколько откликов. Так, работу спортсмену предложила известная российская певица Ольга Бузова.
"Мне нужен хороший оператор", — написала в комментариях к посту артистка.
Через некоторое время Глушаков ответил ей.
"Камера есть?" — спросил экс-хавбек красно-белых.
Столичный клуб расторг контракт с футболистом 19 июня 2019 года. Он защищал цвета "Спартака" с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Глушаков описал "Спартак" тремя словами.