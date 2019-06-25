Сборная России по футболу предупредила болельщиков национальной команды об участившихся случаях продажи поддельных билетов на матчи.
«Обращаем ваше внимание, что продажа билетов ни на один предстоящий в 2019 году матч нашей команды не начиналась. О старте продаж РФС всегда объявляет на своём сайте и страницах в социальных сетях. Только билетный оператор Kassir.ru является официальным», — говорится в Twitter-аккаунте национальной команды.
Две ближайшие встречи подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.