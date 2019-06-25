Сборная России по футболу предупредила болельщиков

Сборная России по футболу предупредила болельщиков национальной команды об участившихся случаях продажи поддельных билетов на матчи.

«Обращаем ваше внимание, что продажа билетов ни на один предстоящий в 2019 году матч нашей команды не начиналась. О старте продаж РФС всегда объявляет на своём сайте и страницах в социальных сетях. Только билетный оператор Kassir.ru является официальным», — говорится в Twitter-аккаунте национальной команды.

Две ближайшие встречи подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.