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Аршавина застали c новой подругой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывшего нападающего сборной России по футболу Андрея Аршавина сфотографировали за столиком одного из ресторанов Санкт-Петербурга в обществе симпатичной блондинки, сообщает Starhit. Пара не скрывается от папарацци и походе весело проводит время.
На снимке спортсмен и его новая подруга изображены улыбающимися, сидя на диване в открытой веранде заведения. При этом неизвестная блондинка широко улыбается и прижимается к спине футболиста. Сам Аршавин смотрит в ту же сторону, что и девушка, при этом сдержанно ухмыляясь.
По данным издания, фотография была сделана в одном из престижных ресторанов на Крестовском острове. Отмечается, что пара не скрывается и не боится быть замеченными в обществе друг друга.
Автор статьи также заявляет, что о похождениях Аршавина знают многие жители Северной столицы. При этом источники Starhit подчёркивают, что спортсмен часто выходит в свет с разными девушками, которых обычно приглашает в кафе на кальян.
Ранее стало известно, что двухлетняя дочь футболиста от его нынешней супруги Алисы Казьминой по документам считается «бомжом», поскольку отец отказывает прописывать ребёнка в своей квартире. Об этом стало известно в ходе бракоразводного процесса Аршавина и Казьминой. По данным издания Super.ru, девочку не приняли в детский сад Приморского района Санкт-Петербурга. Отмечается, что сама Казьмина не может прописать ребёнка из-за малой площади квартиры в 37 квадратных метров, где уже проживает несколько человек. При этом, по словам супруги спортсмена, Аршавин обладает несколькими элитными объектами недвижимости в Санкт-Петербурге, но решить проблемы своей родной дочери отказывается.
Комментарии1
Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , StarHit
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