Аршавина застали c новой подругой

Бывшего нападающего сборной России по футболу Андрея Аршавина сфотографировали за столиком одного из ресторанов Санкт-Петербурга в обществе симпатичной блондинки, сообщает Starhit. Пара не скрывается от папарацци и походе весело проводит время.

На снимке спортсмен и его новая подруга изображены улыбающимися, сидя на диване в открытой веранде заведения. При этом неизвестная блондинка широко улыбается и прижимается к спине футболиста. Сам Аршавин смотрит в ту же сторону, что и девушка, при этом сдержанно ухмыляясь.

По данным издания, фотография была сделана в одном из престижных ресторанов на Крестовском острове. Отмечается, что пара не скрывается и не боится быть замеченными в обществе друг друга.

Автор статьи также заявляет, что о похождениях Аршавина знают многие жители Северной столицы. При этом источники Starhit подчёркивают, что спортсмен часто выходит в свет с разными девушками, которых обычно приглашает в кафе на кальян.