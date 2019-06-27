Назван лучший футболист года в России

РФС также назвали лучшего тренера и лучшую команду сезона 2018/2019 в России.

Артема Дзюбу признали лучшим футболистом сезона 2018/2019 в России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Дзюба поблагодарил РФС за титул, присвоенный ему.

«Спасибо за признание», — написал он на своей странице в Instagram.

© artem.dzyuba, Instagram

В сезоне 2018/2019 Артем Дзюба стал чемпионом страны в составе питерского «Зенита»

Кроме того, на чемпионате мира-2018 в составе сборной России футболист забил пенальти в ворота национальной команды Испании в 1/8 финала, это помогло россиянам одержать победу в матче.

Заседание Исполкома Российского футбольного союза, на котором утвердили лауреатов национальной премии РФС по итогам сезона 2018/2019, состоялось 26 июня.