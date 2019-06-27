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Назван лучший футболист года в России 

ТК «Звезда» + ещё 23 1 час назад
Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
В РФС также назвали лучшего тренера и лучшую команду сезона 2018/2019 в России.
Артема Дзюбу признали лучшим футболистом сезона 2018/2019 в России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Дзюба поблагодарил РФС за титул, присвоенный ему.
«Спасибо за признание», — написал он на своей странице в Instagram.
© artem.dzyuba, Instagram
В сезоне 2018/2019 Артем Дзюба стал чемпионом страны в составе питерского «Зенита».
Кроме того, на чемпионате мира-2018 в составе сборной России футболист забил пенальти в ворота национальной команды Испании в 1/8 финала, это помогло россиянам одержать победу в матче.
Заседание Исполкома Российского футбольного союза, на котором утвердили лауреатов национальной премии РФС по итогам сезона 2018/2019, состоялось 26 июня.
Также на нем назвали лучшего тренера — им стал наставник «Зенита» Сергей Семак, и лучшую команду года — «Зенит».
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Футбол , Сергей Семак , Артем Дзюба , Зенит , РФС
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