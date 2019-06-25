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Антироссийские акции грузинских футболистов назвали трагедией 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции грузинских футболистов, которые вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.
"То, что сейчас происходят эти акции, — трагедия. Футболисты являются наемными рабочими. Им сказали — они это и сделали. Сами игроки этого не сделают. Это, конечно, не красит футболистов. Они не должны вмешиваться в политику. Их дело — тренироваться, играть, показывать результат, радуя болельщиков", — цитирует Тетрадзе "Чемпионат.com".
Ранее Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию футболистов.
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Футбол , Омари Тетрадзе , Чемпионат.com
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