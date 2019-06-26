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Роббен не дает согласия на переход в ПСВ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Нидерландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокоментировал предложение от ПСВ.
35-летний игрок из-за постоянных травм также рассматривает вариант с завершением карьеры.
"Я знаю, что главный тренер ПСВ Марк ван Боммел открыл для меня дверь. Мы всегда поддерживали с ним связь. Но я пока не решил, буду ли продолжать карьеру", — цитирует Роббена Voetbal Primeur.
Стоит отметить, что контракт хавбека с "Баварией" истекает 30 июня — стороны решили не продлевать соглашение.
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Футбол , Арьен Роббен
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