Роббен не дает согласия на переход в ПСВ

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Нидерландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокоментировал предложение от ПСВ. 35-летний игрок из-за постоянных травм также рассматривает вариант с завершением карьеры. "Я знаю, что главный тренер ПСВ Марк ван Боммел открыл для меня дверь. Мы всегда поддерживали с ним связь. Но я пока не решил, буду ли продолжать карьеру", — цитирует Роббена Voetbal Primeur. Стоит отметить, что контракт хавбека с "Баварией" истекает 30 июня — стороны решили не продлевать соглашение. Ранее пьяный футболист устроил смертельное ДТП.