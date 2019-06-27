Кокорин захотел лечиться в Москве

Потяева заявила, что Кокорину требуется пройти реабилитационные процедуры. «Сегодня он обратился с просьбой, пока не отправлен в колонию, пройти, сколько получится, этих процедур в специализированном медцентре в Москве», — отметила она.

По словам Потяевой, всю прошедшую неделю форвард проходил обследования в медцентре, по результатам которой была подготовлена выписка о его состоянии здоровья. «Страшного ничего с его коленом нет, все поправимо и излечимо», — подытожила она.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.