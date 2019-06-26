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Украинский арбитр будет работать в РПЛ 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский арбитр Анатолий Жабченко сможет работать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Он вошел в список арбитров, которые допущены до работы в чемпионате России.
Жабченко является судьей высокой квалификации. Долгое время он работал в чемпионате Украины, затем обслуживал матчи в Крыму. Является арбитром Международной федерации футбола (ФИФА).
Жабченко имеет российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался.
Ранее сообщалось, что выступившие против России игроки "Торпедо" из Кутаиси покидают клуб из-за безденежья.
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Футбол , Анатолий Жабченко
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