Украинский арбитр будет работать в РПЛ

Украинский арбитр Анатолий Жабченко сможет работать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".

Он вошел в список арбитров, которые допущены до работы в чемпионате России.

Жабченко является судьей высокой квалификации. Долгое время он работал в чемпионате Украины, затем обслуживал матчи в Крыму. Является арбитром Международной федерации футбола (ФИФА).

Жабченко имеет российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался.

Ранее сообщалось, что выступившие против России игроки "Торпедо" из Кутаиси покидают клуб из-за безденежья.