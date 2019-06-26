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РПЛ может быть расширена иностранными клубами 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Такую мысль высказал президент московского ЦСКА Евгений Гинер. Однако он отметил, что в Лигу должны войти только состоятельные иностранные клубы.
"Допускаю, что в будущем в лиге будут иностранные клубы. Тем более с Белоруссией, союзным государством. Когда-то мы хотели создать объединенный чемпионат с Украиной. А тут немного другое. Вы правильно пишете: если поднять пару клубов ФНЛ, начнется не пойми что. Но тут… Есть "Арарат" Ереван — хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть "Кайрат", "Астана", минское "Динамо". Клубы, где есть хозяева, — частные клубы. Чтобы расширять лигу, нужны клубы, которые пришли не просто для того, чтобы это сделать", — заявил он.
Ранее Черчесов высказался о лимите на легионеров.
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Футбол , Евгений Гинер , Динамо
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