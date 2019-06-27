СМИ: Мама Неймара посетила Барселону

По утверждению испанских СМИ, мама футболиста ПСЖ Неймара Надин Гонсалвес, а также тётя спортсмена Рафаэлла Сантос прибыли в Барселону, чтобы подыскать жильё игроку.

Как сообщает Sport.es, родственницы Неймара прибыли в Барселону, чтобы подыскать жильё игроку. По информации источника, в приоритете у бразильца дом, в котором он проживал ранее, выступая за местный клуб.

Ожидается, что Неймар вернётся в «Барселону», за которую выступал в период с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб.