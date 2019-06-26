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Известный украинский арбитр будет судить в российской премьер-лиге 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
Фото: www.fcdynamo.kiev.ua
Как стало известно "СЭ", 40-летний Анатолий Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России. Сегодня такой список был временно утвержден исполнительным комитетом РФС — до следующего заседания исполкома.
Жабченко родился в Симферополе. Долгое время он обслуживал игры чемпионата Украины. Судья высокой квалификации. В 2013-м стал арбитром ФИФА. Последний матч в украинской премьер-лиге судил весной 2017 года. Затем на протяжении двух лет работал на играх соревнований, проходивших в Крыму.
У Жабченко российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался.
— Мне предложили сделать это прилюдно — отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт, — рассказывал Жабченко в интервью "СЭ". — Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия. Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства?! Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с федерацией футбола Украины.
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Футбол , Анатолий Жабченко , РФС
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