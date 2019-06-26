Известный украинский арбитр будет судить в российской премьер-лиге

Как стало известно "СЭ", 40-летний Анатолий Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России. Сегодня такой список был временно утвержден исполнительным комитетом РФС — до следующего заседания исполкома.

Жабченко родился в Симферополе. Долгое время он обслуживал игры чемпионата Украины. Судья высокой квалификации. В 2013-м стал арбитром ФИФА. Последний матч в украинской премьер-лиге судил весной 2017 года. Затем на протяжении двух лет работал на играх соревнований, проходивших в Крыму.

У Жабченко российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался.