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«Анжи» сыграет в новом сезоне ПФЛ 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: News.ru
Махачкалинский «Анжи» сыграет в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Можете немного порадоваться: «Анжи» будет жить и сыграет в новом сезоне в ПФЛ, — написал в своем Twitter руководитель пресс-службы клуба Cергей Расулов.
Ранее сообщалось, что махачкалинская команда подала документы для получения лицензии на право играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Клуб оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи» в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.
Также сообщалось, что покинувший российскую премьер-лигу «Анжи» не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров, писал News.ru.
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