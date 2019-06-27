Выступивший против РФ футболист остался без денег

Украинский футболист Амбросий Чачуа , замеченный в антироссийской акции «Торпедо» из Кутаиси, объявил о решении покинуть команду, сообщает Footboom.com. По словам спортсмена, причиной ухода стали долги руководства клуба по зарплате.

«В клубе начались серьезные финансовые проблемы. Четыре месяца не платили зарплату, что и стало главной причиной моего решение покинуть грузинский клуб», — объяснил своё решение Чачуа.

Футболист заявил, что разорвал контракт с «Торпедо» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента, подчеркнув, что руководство клуба обещает погасить долги по зарплате.

«Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Время покажет, как все завершится», — подытожил спортсмен.