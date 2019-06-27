Выступивший против РФ футболист остался без денег 

Украинский футболист Амбросий Чачуа, замеченный в антироссийской акции «Торпедо» из Кутаиси, объявил о решении покинуть команду, сообщает Footboom.com. По словам спортсмена, причиной ухода стали долги руководства клуба по зарплате.
«В клубе начались серьезные финансовые проблемы. Четыре месяца не платили зарплату, что и стало главной причиной моего решение покинуть грузинский клуб», — объяснил своё решение Чачуа.
Футболист заявил, что разорвал контракт с «Торпедо» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента, подчеркнув, что руководство клуба обещает погасить долги по зарплате.
«Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Время покажет, как все завершится», — подытожил спортсмен.
22 июня футболисты кутаисского «Торпедо» появился на матче с «Сиони» в чёрных майках, на которых на английском языке было написано "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". Инцидент вызвал широкий резонанс. В частности, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировать на политическую антироссийскую акцию спортсменов. Однако представитель УЕФА заявил, что действия грузинских футболистов не попадают под юрисдикцию организации.