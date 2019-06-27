Руни забил мяч со своей половины поля

Гол был забит на 10-й минуте матча регулярного чемпионата против команды «Орландо». Руни воспользовался ошибкой вратаря соперника Брайана Роу . Для форварда этот гол стал девятым в нынешнем сезоне MLS.

Встреча завершилась со счетом 1:0. «Ди Си Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Руни является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне, забив девять мячей.