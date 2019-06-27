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Руни забил мяч со своей половины поля 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.
Гол был забит на 10-й минуте матча регулярного чемпионата против команды «Орландо». Руни воспользовался ошибкой вратаря соперника Брайана Роу. Для форварда этот гол стал девятым в нынешнем сезоне MLS.
Встреча завершилась со счетом 1:0. «Ди Си Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Руни является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне, забив девять мячей.
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Футбол , Уэйн Руни , Брайан Роу
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