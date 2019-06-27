Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы условия содержания Мамаева в колонии 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Игорь Бушманов назвал условия содержания полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в колонии. Его слова приводит Sport24.
Бушманов рассказал, что в колонии предусмотрены длительные свидания с родственниками. Он отметил, что жена и дети смогут приехать к футболисту на три дня.
«Это не как в СИЗО через стекло общаться, а лично в специальных комнатах по типу общежитий», — заявил адвокат.
По словам Бушманова, во ФСИН уже определились с местом отбывания наказания, однако пока не предоставляют соответствующую информацию. Он добавил, что это делается в целях сохранения конспирации этапирования и безопасности.
13 июня Московский городской суд приговорил Мамаева к одному году пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего «Зенита» Александра Кокорина — к полутора годам. По словам Бушманова, футболистов должны этапировать в положительное место заключения, находящееся поблизости от Москвы.
Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.
Последние новости
Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России ФСБ пришла в «Рольф» из-за вывода «громадных сумм» Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Комментарии
Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что убили российского дзюдоиста
Гаджиев стал президентом «Махачкалы»
Ради Неймара: «Барселона» задумала грандиозный обмен
Промес попрощался с «Севильей»
Емельяненко захотел драться голыми кулаками
Видео
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть