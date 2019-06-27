«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара

Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.

Мотивация самого Неймара очень проста, и в ней не только лирика о дружбе с Суаресом и Месси. Бразилец понял, что решение уйти в «ПСЖ» было ошибкой и обрушило карьеру топ-звезды. Вылеты парижан из Лиги чемпионов уже давно стали поводом для шуток. Уровень сопротивления в Лиге 1 никто всерьёз не воспринимает. ЧМ-2018 Неймар провалил. Вдобавок игрок прилетал в Париж быть его главной звездой и человеком, которому позволено всё, но уже в первый сезон раздевалка и руководство объяснили Неймару, что личный врач на скамейке и самолёт для кутежа — не то, что здесь одобрят. А потом героем Парижа стал Мбаппе. Свой, молодой, скромный — намного ближе парижским трибунам, чем истеричный Ней.

Всё это привело к тому, что Неймар вышел из тени Месси под угрозу оказаться в забвении. Если раньше ни один приз или рекорд не обходились без упоминания бразильца, то в последние пару лет обсуждали только его поведение, травмы и неудачи команд.

В «Барселоне» были прекрасно осведомлены обо всех проблемах, переживаниях и желаниях Нея. В том числе последних. При этом до определённого момента руководство клуба вообще не рассматривало вариант возвращения бразильца. В первую очередь из-за обиды за то, как именно он уходил из клуба. У Неймара и «Барселоны» до сих пор идёт судебное бодание за 26 млн евро. Предполагалось, что это бонус за лояльность, который обещали бразильцу при продлении контракта с «Барсой». Он подписал соглашение, но практически сразу уехал в Париж. Но деньги потребовал. В «Барселоне» сильно удивились, обиделись и начали судебные разбирательства, которые длятся до сих пор. Поэтому на все разговоры о возможном возвращении Неймара в каталонском офисе реагировали с удивлением. Пока не вмешались футболисты.

Испанские СМИ пишут, что после двух подряд провалов в Лиге чемпионов раздевалка «Барселоны» начала контролировать куда больше процессов в клубе, чем раньше. Главный тренер Эрнесто Вальверде продолжает работу, потому что игроки его поддержали. Трансфер Антуана Гризманна вдруг оказался под угрозой, так как многие лидеры клуба до сих пор обижены на него за прошлогодний отказ перейти в «Барсу».

Все в клубе понимают, что у ключевых игроков золотого поколения начинается финальный этап карьеры. 31 год Бускетсу, по 32 — Пике и Месси, 30 — Альбе. Именно они на правах воспитанников определяют многие процессы в клубе. И все они хотят провести финальный цикл максимально продуктивно по количеству завоёванных трофеев. И руководство не может просто игнорировать мнение этих игроков. А те понимают, что с момента ухода Неймара клуб так и не нашёл ему качественной замены. У Коутиньо не получилось, Дембеле раздражает своей бесконечной ленью, Мальком вообще не выглядит игроком, с которым можно выигрывать Лигу чемпионов. И есть возможность вернуть Неймара, которому прекрасно известно вообще всё в клубе. Который дружит с Месси и Суаресом и прекрасно понимает их. Который по своему уровню в оптимальной форме лучше практически любого другого футболиста мира на этой позиции. Разумеется, раздевалка выступила за то, чтобы клуб попытался осуществить сделку. Это не прихоть футболистов, а вполне обоснованное спортивное решение.

Но у этой сделки есть огромное количество нюансов, сложностей и препятствий для её осуществления. Первое — сам Неймар и его действия. От бразильца ждут, что для начала он публично заявит о своём желании вернуться в «Барселону». И считается, что это случится сразу после окончания Кубка Америки.

Дальше чисто практические и финансовые вопросы. Первое — Неймар и его окружение отказываются от иска на 26 млн евро, а сам футболист публично извинится за эту ситуацию перед болельщиками и клубом. Второе — игрок соглашается на огромное сокращение зарплаты. Сейчас у него 36 млн евро в год, но финансовая ситуация в «Барселоне» не позволяет платить эти деньги. Поэтому ради игры в Каталонии Неймару придётся принять контракт на 22 млн евро — столько он получал в «Барселоне» до ухода. Издание Sport.es сообщает, что и эти пункты бразилец принял. Со своей стороны он сделал всё, чтобы вернуться. Правда, многие в Каталонии сомневаются в этом: дела Неймара ведут всё те же люди во главе с его отцом. И всем прекрасно известно, насколько Неймар-старший жаден до денег, которые должен получать его сын. Поэтому до момента официального выступления Неймара все слухи о его финансовых жертвах стоит воспринимать с осторожностью. А ещё остаются переговоры между «Барселоной» и «ПСЖ» плюс сложная финансовая ситуация в каталонском клубе. После сделок по Коутиньо (145 млн евро) и Дембеле (125 млн евро) два года назад, плюс последующих трансферных окон бюджет «Барсы» относительно ограничен. Каталонцы точно не готовы платить за Неймара 300 млн евро, о которых говорит «ПСЖ». И даже сумма в 222 млн евро, за которую бразилец уехал в Париж, в чисто денежном эквиваленте неподъёмна для «блаугранас». Но в «Барселоне» есть много игроков, в которых «ПСЖ» заинтересован. Включение их в сделку по Неймару позволит существенно сэкономить. Самый желанный вариант обмена — отправить в Париж Филиппе Коутиньо. Во-первых, тогда платить придётся около 100 млн евро. Во-вторых, получится красиво и безболезненно расстаться с игроком, который за полтора года совершенно не вписался в систему «Барселоны». Но в начале этой недели появилась информация о том, что «ПСЖ» предложил каталонцам ещё более громкий вариант. Неймар + доплата в обмен на Коутиньо и Дембеле. При этом Усмана парижане формально хотят взять в аренду с правом выкупа. Изначально в «Барселоне» не планировали расставаться с Дембеле, но руководство готово передумать, учитывая все сложности с воспитанием футболиста. Помимо «ПСЖ» Усмана хотят в «Баварии», но только в случае срыва переговоров по Лерою Зане.

Ах да. Есть же ещё один вопрос по трансферной политике «Барсы» этим летом. Антуан Гризманн. За новостями по Неймару будущее француза перестало быть важным, но он всё ещё тот парень, который вышел и на камеру сказал болельщикам «Атлетико», что уходит. И до сих пор не ушёл. Считается, что всё из-за пункта в контракте Гризманна: с 1 июля его выкупная стоимость снижается с 200 млн евро до 120 млн евро. Поэтому о сделке объявят совсем скоро. Но если новым клубом француза станет «Барселона», попутно возвращающая Неймара, есть два вопроса. Где брать деньги на всё это? И что делать с таким набором форвардов при учёте имеющихся?

Вопрос денег каталонцы решают продажей ненужных главному тренеру футболистов. Окончательно отдали в «Эвертон» за 25 млн евро Андре Гомеша . Отпустили в «Валенсию» вратаря Силлессена за 35 млн евро (хотя взамен забрали у «лос чес» голкипера Нето за 26 млн евро). Ещё 50 млн евро планируют заработать на трансфере Малькома. Готовы выслушивать предложения по Семеду, Ракитичу и Умтити. В идеале боссы «Барсы» хотят отбить покупку Гризманна расставаниями с другими футболистами. Тогда это будет критично влиять на бюджет клуба.